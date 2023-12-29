Киберспортсмены из Удмуртии вновь стали чемпионами России по интерактивному баскетболу

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские киберспортсмены баскетбольного клуба «Купол-Родники-1» стали чемпионами России. Об этом сообщает Российская федерация баскетбола.

В соревнованиях по интерактивному баскетболу в сезоне 2023/2024 годов участвовали 11 команд.

В полуфинальных матчах ижевские киберспортсмены два раза выиграли московскую команду «Brickworks», но дважды проиграли «Нижнему Новгороду».

В финале вновь состязались две самые сильные команды по итогам сезона — «Купол-Родники-1» и «Нижний Новгород». Нижегородцы выиграли первый и третий матчи, а ижевчане — второй и четвертый. Последняя игра завершилась со счетом 21:14 в пользу команды Удмуртии.

Также вторая команда из Ижевска «Купол-Родники-2» сражалась за третье место чемпионата. Киберспортсмены оба раза победили «Brickworks», тем самым забрав бронзу.

Напомним, что интерактивная команда баскетбольного клуба «Купол-Родники» уже становилась чемпионом России в 2021 году.