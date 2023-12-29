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Киберспортсмены из Удмуртии вновь стали чемпионами России по интерактивному баскетболу

13:40, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Киберспортсмены из Удмуртии вновь стали чемпионами России по интерактивному баскетболу
13:40, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#киберспорт\n#баскетбол\n#победа
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
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Вторая команда из Ижевска взяла бронзу.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские киберспортсмены баскетбольного клуба «Купол-Родники-1» стали чемпионами России. Об этом сообщает Российская федерация баскетбола.

В соревнованиях по интерактивному баскетболу в сезоне 2023/2024 годов участвовали 11 команд. 

В полуфинальных матчах ижевские киберспортсмены два раза выиграли московскую команду «Brickworks», но дважды проиграли «Нижнему Новгороду». 

В финале вновь состязались две самые сильные команды по итогам сезона — «Купол-Родники-1» и «Нижний Новгород». Нижегородцы выиграли первый и третий матчи, а ижевчане — второй и четвертый. Последняя игра завершилась со счетом 21:14 в пользу команды Удмуртии.  

Также вторая команда из Ижевска «Купол-Родники-2» сражалась за третье место чемпионата. Киберспортсмены оба раза победили «Brickworks», тем самым забрав бронзу. 

Напомним, что интерактивная команда баскетбольного клуба «Купол-Родники» уже становилась чемпионом России в 2021 году. 

13:40, 29 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#киберспорт\n#баскетбол\n#победа