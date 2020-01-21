Баскетболиста из Ижевска вызвали в сборную России

Андрей Матеюнас проведёт тренировочные сборы с командой 3x3.

Ижевск. Удмуртия. Игрока баскетбольного клуба «Купол-Родники» из Ижевска Андрея Матеюнаса вызвали в сборную России на тренировочные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба команды.

С 21 января по 2 февраля Андрей Матеюнас проведёт тренировочные сборы с национальной командой по баскетболу 3x3 в рамках подготовки к XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио. С 21 по 25 января российская сборная соберётся в Новогорске, а с 27 января по 2 февраля сборы пройдут в Сербии.

Отметим, что Андрею Матеюнасу 31 год, он играет на позиции разыгрывающего защитника, Мастер спорта России.

Напомним, в начале января уроженец Можги вошёл в состав юношеской сборной России по баскетболу.