Связано это с реорганизацией клуба.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» обновил свой логотип. Об этом сообщили в официальной группе команды на сайте «ВКонтакте».

«При разработке нового логотипа, мы акцентировали внимание на названии команды, а также на причастности клуба к городу со стилизованным изображением символа Ижевска — башни Главного корпуса оружейного завода. По-моему, получилось просто, со смыслом и хорошим потенциалом. Именно под этим знаменем мы будем выступать в будущем», — рассказал директор клуба Дмитрий Кайгородов.

Отметим, что решение о смене логотипа руководство клуба приняло в связи с реорганизацией. В марте 2019 года АУ УР «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» сменило наименование на АУ УР «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Футбольный клуб «Зенит-Ижевск». Основным критерием при разработке являлось сохранение преемственности, а отличительной особенностью — точность графики, современность стиля и традиционные для клуба цвета. Логотип разработал дизайнер Михаил Ковтун.

Напомним, «Зенит-Ижевск» находится на 7-м месте по итогам Первенства ПФЛ 2018-2019, группа «Урал-Приволжье». Ближайший матч ижевчане сыграют на выезде 7 апреля с тольяттинским «Акроном». А первый домашний матч — 19 апреля с «Ладой» из Димитровграда.