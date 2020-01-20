Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли в Ижевске питерский «Спартак»

Счёт по итогам встречи составил 102:90.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купол-Родники» обыграли в Ижевске питерский «Спартак». Как сообщила пресс-служба клуба, матч состоялся 18 января.

«Купольцы» решили взять игру под свой контроль с первых минут матча. Вышли вперёд на 7 очков, но гости постепенно ситуацию выровняли. Так происходило несколько раз на протяжении первой четверти. Но хозяева все равно гнули свою линию и смогли сделать себе комфортный отрыв, который уже в дальнейшем лишь увеличивали.

В третьем игровом отрезке разница в счёте достигла 20 очков. Задача на последнюю четверть была спокойно доиграть этот матч. Но у гостей на этот счёт было своё мнение.

«У них будто открылось второе дыхание. И они смогли прилично приблизиться к "купольцам". Разрыв сократился до 8 очков. Ну и кто после этого скажет, что баскетбольный клуб «Спартак» Санкт-Петербург ослабленный соперник?», — говорится в пресс-релизе команды.

Свое преимущество «купольцы» сохранить всё же смогли. Победа ижевчан — 102:90. Самыми результативными игроками этой встречи стали Максим Числов (24 очка) и Евгений Минченко (20 очков).