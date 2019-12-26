Удмуртия оказалась одним из самых спортивных регионов России

48,8% населения регулярно занимаются физическими нагрузками.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии оказались одними из самых спортивных в стране. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на News.ru.

По данным Росстата, в этом году чаще всего спортом занимались в Мордовии. Физическими нагрузками там увлекаются 48,9% населения. Удмуртия заняла вторую строчку – 48,8%, далее – Республика Коми 43,9%.

Меньше всего в спорте заинтересовано население Магаданской, Воронежской областей и Бурятии, где физической активностью занимаются около 20%.

В Москве и Санкт-Петербурге спортивных жителей насчитывается 27,8% и 28,9% соответственно.

В свою очередь член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отметил, чтобы 55% населения регулярно занимались спортом, стоимость услуг должна быть соразмерна уровню их благосостояния.