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Лыжный центр в Шаркане получил имя Максима Вылегжанина

16:01, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
16:01, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
145
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#спорт\n#строительство\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#лыжи
Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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Ожидается, что объект сдадут в третьем квартале этого года.

Шаркан. Удмуртия. Будущий региональный центр по лыжным гонкам в Шаркане получит имя земляка Максима Вылегжанина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Ожидается, что спортивный объект сдадут в третьем квартале этого года.

Напомним, что прославленный спортсмен Максим Вылегжанин заявил о завершении карьеры. Однако как отмечает пресс-служба правительства региона, он намерен принять участие в чемпионате России.

«Окончание карьеры для меня не стало неожиданностью. Я готов к этому. Все запланированные старты прошёл. Наступило время поменять направление деятельности. Я остаюсь в спорте. Буду заниматься Федерацией лыжных гонок», - рассказал 36-летний лыжник.

16:01, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
145
0
#спорт\n#строительство\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#лыжи

 

 

 


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