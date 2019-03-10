Лыжный центр в Шаркане получил имя Максима Вылегжанина

Ожидается, что объект сдадут в третьем квартале этого года.

Шаркан. Удмуртия. Будущий региональный центр по лыжным гонкам в Шаркане получит имя земляка Максима Вылегжанина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Ожидается, что спортивный объект сдадут в третьем квартале этого года.

Напомним, что прославленный спортсмен Максим Вылегжанин заявил о завершении карьеры. Однако как отмечает пресс-служба правительства региона, он намерен принять участие в чемпионате России.

«Окончание карьеры для меня не стало неожиданностью. Я готов к этому. Все запланированные старты прошёл. Наступило время поменять направление деятельности. Я остаюсь в спорте. Буду заниматься Федерацией лыжных гонок», - рассказал 36-летний лыжник.