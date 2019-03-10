Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин завершил профессиональную карьеру «серебром» марафона Холменколлене

Спортсмен отметил, что «не вешает лыжи на гвоздь».

Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин провел свою последнюю гонку на профессиональном уровне. 9 марта в Холменколлене состоялся масс-старт на 50 км классическим стилем. Первые четыре места достались россиянам, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Первым финишировал Александр Большунов (Тюменская область), вторым Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика) +1.0 секунды, третьим Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +1.6 секунды, четвертым Илья Семиков (Республика Коми) +2 секунды.

Как рассказал на своей странице в Инстаграме Максим Вылегжанин, эта гонка стала последней в его профессиональной карьере. «Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем! P.S. Лыжи на гвоздь не вешаю, а заканчиваю выступать только на ЭКМ, ЧМ и О.И. Увидимся на лыжне и не только», - написал спортсмен.

Отметим, что в воскресенье, 10 марта, Вылегжанин возвращается в Удмуртию.