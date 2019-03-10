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Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин завершил профессиональную карьеру «серебром» марафона Холменколлене

10:00, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
10:00, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
267
0
#спорт\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжи
Фото: flgr.ru
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Спортсмен отметил, что «не вешает лыжи на гвоздь».

Ижевск. Удмуртия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин провел свою последнюю гонку на профессиональном уровне. 9 марта в Холменколлене состоялся масс-старт на 50 км классическим стилем. Первые четыре места достались россиянам, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Первым финишировал Александр Большунов (Тюменская область), вторым Максим Вылегжанин (Удмуртская Республика) +1.0 секунды, третьим Андрей Ларьков (Республика Татарстан) +1.6 секунды, четвертым Илья Семиков (Республика Коми) +2 секунды.

Как рассказал на своей странице в Инстаграме Максим Вылегжанин, эта гонка стала последней в его профессиональной карьере. «Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем! P.S. Лыжи на гвоздь не вешаю, а заканчиваю выступать только на ЭКМ, ЧМ и О.И. Увидимся на лыжне и не только», - написал спортсмен.

Отметим, что в воскресенье, 10 марта, Вылегжанин возвращается в Удмуртию.

Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем! P.S. Лыжи на гвоздь не вешаю, а заканчиваю выступать только на ЭКМ, ЧМ и О.И. Увидимся на лыжне и не только

5,079 Likes, 336 Comments - Максим Вылегжанин (@max_vylegzhanin) on Instagram: "Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем! P.S. Лыжи на..."

10:00, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
267
0
#спорт\n#Шаркан\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжи

 

 

 


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