Хоккейный клуб «Ижсталь» определился с главным тренером

Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Ижевск. Удмуртия. Главным тренером ХК «Ижсталь» назначен Игорь Кропотин. Помогать ему будет Алексей Вахрушев, имевший опыт работы в команде на посту старшего тренера в сезоне 2015/16 годов, сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Игорь Геннадьевич, известный в республике специалист, за свою многолетнюю тренерскую карьеру воспитавший немало именитых хоккеистов», - говорится в сообщении пресс-службы.

СПРАВКА

Игорь Геннадьевич Кропотин

Родился 14 января 1962 года. Воспитанник ижевской школы хоккея. Играл нападающим в глазовском «Прогрессе».

Один из самых плодотворных тренеров ижсталевской СДЮСШОР. Наставник, воспитавший Ильназа Загитова, Дмитрия Мекешкина, Рамиля Сайфуллина, Фёдора Тютина, Рустама Гайнутдинова, Алексея Вахрушева, Кирилла Князева, других известных хоккеистов.

Также работал старшим тренером в команде ХК «Торос» (Нефтекамск) и возглавлял молодежную сборную Поволжья.

За успешную многолетнюю учебно-тренировочную и воспитательную работу по подготовке выдающихся спортсменов Кропотину присвоены звания Заслуженного тренера Удмуртской Республики, Отличника физической культуры и спорта России.

Вахрушев Алексей Михайлович

Родился 8 апреля 1976 года. Воспитанник ижевской хоккейной школы и тренера Игоря Геннадьевича Кропотина.

Нападающий. Начал выступления во взрослой команде в сезоне 1991/92; первый балл за результативность набрал 18 марта 1992 года во встрече с новокузнецким «Металлургом». Всего в рядах «Ижстали» радовал болельщиков на протяжении 10 сезонов (1991/92-1992/93, 1995/96-1997/98, 2005/06-2009/10). За это время в 450 матчах выходил на лёд под флагом родной команды, 98 раз зажигал красный свет за спинами голкиперов соперников и 107 раз помог забросить партнёрам. Обладатель Кубка Федерации хоккея России.

Также выступал за омский «Авангард», нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев», московский «Спартак», минское «Динамо», «Ермак» из Ангарска.

Работал старшим тренером ХК «Ижсталь», вместе с командой в сезоне 2015/16 завоевал серебряные награды Чемпионата ВХЛ.