«Ижсталь» на выезде уступила новокузнецкому «Металлургу»

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Новокузнецк. Хоккеисты «Ижстали» на выезде уступили новокузнецкому «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Уже в первой половине встречи хозяева трижды огорчали вратаря «сталеваров». Забитыми шайбами отметились Сергей Коростин, Константин Макаров и Савелий Малетин. Во втором и третьем периодах подопечные Сергея Душкина смогли вернуться в игру. Авторами голов стали Андрей Мнихович, Владислав Кодола и Илья Николаев.

После завершения трех 20-минуток матч перешел в овертайм, где удачливее оказались хоккеисты «Металлурга». Победную шайбу в ворота «Ижстали» забросил Юрий Кошкаров.

«Напряженный матч. Здорово, что с 0:3 вернулись в игру. Но все равно результатом я не доволен. В большей степени потому, что в полтора состава приходится заканчивать матч. Половина людей, скажем так, безучастна. И это раздражает», - подвел итоги игры рулевой «сталеваров» Сергей Душкин.

На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 19 месте. После 34 матчей в «регулярке» ВХЛ «Ижсталь» набрала 48 очков.