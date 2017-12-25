  • $ 58.32 ↓
  • € 69.13 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      «Ижсталь» на выезде уступила новокузнецкому «Металлургу»

      11:08, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:08, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      245
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Новокузнецк
      Фото: vk.com/metallurgnk
      245
      0

      Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

      Новокузнецк. Хоккеисты «Ижстали» на выезде уступили новокузнецкому «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

      Уже в первой половине встречи хозяева трижды огорчали вратаря «сталеваров». Забитыми шайбами отметились Сергей Коростин, Константин Макаров и Савелий Малетин. Во втором и третьем периодах подопечные Сергея Душкина смогли вернуться в игру. Авторами голов стали Андрей Мнихович, Владислав Кодола и Илья Николаев.

      После завершения трех 20-минуток матч перешел в овертайм, где удачливее оказались хоккеисты «Металлурга». Победную шайбу в ворота «Ижстали» забросил Юрий Кошкаров.

      «Напряженный матч. Здорово, что с 0:3 вернулись в игру. Но все равно результатом я не доволен. В большей степени потому, что в полтора состава приходится заканчивать матч. Половина людей, скажем так, безучастна. И это раздражает», - подвел итоги игры рулевой «сталеваров» Сергей Душкин.

      На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на 19 месте. После 34 матчей в «регулярке» ВХЛ «Ижсталь» набрала 48 очков. 

      11:08, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      245
      0
      #Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#Новокузнецк

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В роддоме Сарапула, где погибли роженицы, проведут служебную проверку

      10:56, 18 декабря, 2017
      12120

      Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин: биография

      5038
      18:51, 20 декабря, 2017

      Руководителем пресс-службы главы и правительства Удмуртии станет Марина Баль

      4343
      22:31, 18 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: продление ареста Александра Соловьева и претензии к тросовым ограждениям

      3914
      18:00, 20 декабря, 2017

      В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов»

      3898
      11:34, 23 декабря, 2017

      В Ивановской области обрушилась стена многоэтажного жилого дома

      11:52, 22 декабря, 2017
      1581

      В Нижнем Новгороде задержали зампредседателя законодательного собрания Олега Сорокина

      817
      16:35, 19 декабря, 2017

      После рассмотрения апелляции суд смягчил приговор хабаровским живодеркам

      779
      12:30, 21 декабря, 2017

      Зампредседатель заксобрания Нижнего Новгорода Олег Сорокин проведет в СИЗО два месяца

      665
      09:48, 20 декабря, 2017

      Центробанк снял клип про новые купюры на песню группы «Мумий Тролль»

      659
      17:20, 22 декабря, 2017

      В США опубликовали лонг-лист премии «Оскар»

      16:28, 20 декабря, 2017
      609

      В США Иванку Трамп и ее мужа обвинили в сокрытии доходов

      606
      11:27, 18 декабря, 2017

      Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в детский садик после Нового года

      586
      15:52, 19 декабря, 2017

      Зоопарки Дании попросили жителей сдавать домашних питомцев на корм хищникам

      576
      19:30, 23 декабря, 2017

      Шторм «Кай-Так» обрушился на Филиппины: погибло около 30 человек

      569
      09:40, 18 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продление ареста Соловьева и обновление аэропорта

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»

      LIVE: Доклад Александра Бречалова «О положении в Удмуртской Республике»