Директором школы по конному спорту в Ижевске назначили Владимира Тарасова

Контракт с предыдущим руководителем Татьяной Елшанской продлевать не стали.

Ижевск. Удмуртия. Директором школы по конному спорту в Ижевске с 8 августа 2017 года назначили Владимира Тарасова. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке глава города Юрий Тюрин, контракт с предыдущим руководителем Татьяной Елшанской продлевать не стали.

«Новому руководителю поставлена задача работать на результат, развивать учреждение, готовить кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта», - написал градоначальник.

Школа ведет активное сотрудничество с Федерацией конного спорта Удмуртии и России. Для проведения более эффективного учебного процесса в течение учебного года проводятся учебно-тренировочные сборы. В летний период организовываются группы для учащихся, желающих заниматься во время летних каникул.