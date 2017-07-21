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      «Ижсталь» начнет сезон 9 сентября

      09:00, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      137
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК "Ижсталь"
      137
      0

      Первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду.

      Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон 9 сентября. Согласно расписанию матчей ВХЛ, которое утвердила Федерация хоккея России, первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду.

      9 сентября (суббота)

      Ижсталь - Дизель (Пенза)

      11 сентября (понедельник)

      Ижсталь - ХК Саров

      14 сентября (четверг)

      Ижсталь - ЦСК ВВС (Самара)

      16 сентября (суббота)

      Ижсталь - Барс (Казань)

      В регулярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым «дома» и в «гостях». Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча.

      В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ – Кубок имени Владимира Петрова продолжат шестнадцать сильнейших команд, которые на каждой из стадий сформируют пары по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего (команда, занявшая 1-е место в регулярном чемпионате встретится с 16-й, 2-я с 15-й и т.д.).

      Хоккейные клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в турнире.

      09:00, 21 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      137
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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