Первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду.
Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон 9 сентября. Согласно расписанию матчей ВХЛ, которое утвердила Федерация хоккея России, первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду.
9 сентября (суббота)
Ижсталь - Дизель (Пенза)
11 сентября (понедельник)
Ижсталь - ХК Саров
14 сентября (четверг)
Ижсталь - ЦСК ВВС (Самара)
16 сентября (суббота)
Ижсталь - Барс (Казань)
В регулярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым «дома» и в «гостях». Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча.
В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ – Кубок имени Владимира Петрова продолжат шестнадцать сильнейших команд, которые на каждой из стадий сформируют пары по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего (команда, занявшая 1-е место в регулярном чемпионате встретится с 16-й, 2-я с 15-й и т.д.).
Хоккейные клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в турнире.