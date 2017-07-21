Первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон 9 сентября. Согласно расписанию матчей ВХЛ, которое утвердила Федерация хоккея России, первые четыре игры «сталевары» проведут на домашнем льду.

9 сентября (суббота)

Ижсталь - Дизель (Пенза)

11 сентября (понедельник)

Ижсталь - ХК Саров

14 сентября (четверг)

Ижсталь - ЦСК ВВС (Самара)

16 сентября (суббота)

Ижсталь - Барс (Казань)

В регулярном сезоне командам предстоит провести двухкруговой турнир по системе каждый с каждым «дома» и в «гостях». Всего на первом этапе каждая команда проведет 52 матча.

В плей-офф борьбу за главный трофей ВХЛ – Кубок имени Владимира Петрова продолжат шестнадцать сильнейших команд, которые на каждой из стадий сформируют пары по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего (команда, занявшая 1-е место в регулярном чемпионате встретится с 16-й, 2-я с 15-й и т.д.).

Хоккейные клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Ценг Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в турнире.