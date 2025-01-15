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В Ижевск на соревнования по лыжным гонкам и биатлону слепых приехали Паралимпийские чемпионы

08:00, 15 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевск на соревнования по лыжным гонкам и биатлону слепых приехали Паралимпийские чемпионы
08:00, 15 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт слепых\n#лыжные гонки\n#биатлон\n#соревнования
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Соревнования продлятся с 15 по 20 января в спорткомплексе имени Демидова.

Ижевск. Удмуртия. С 15 января в Ижевске начинается II этап Кубка чемпионов по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых 2024-2025 (0+) и Всероссийские детско-юношеские соревнования по лыжным гонкам (0+). Об этом сообщает Федерация спорта слепых Удмуртии.

На состязании будут чемпионы и призёры Паралимпийских игр: Николай Полухин, Станислав Чохлаев, Олег Пономарев, а также начинающие лыжники и биатлонисты. Всего около 120 спортсменов из разных регионов России.

Церемония открытия состоится в спорткомплексе имени Демидова 15 января в 09:30, а церемония награждения и закрытия – 20 января в 13:00 и 13:30 соответственно. 0+

С соревнований будет вестись прямая трансляция, посмотреть которую можно по ссылке.

08:00, 15 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт слепых\n#лыжные гонки\n#биатлон\n#соревнования