Глазов. Удмуртия. В деревне Адам Глазовского района 12 февраля откроют новое биатлонное стрельбище. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Открытие пройдёт во время первых соревнований — республиканского турнира по биатлону среди юношей и девушек 11-12 лет (0+). Мероприятие будет посвящено первому президенту Удмуртии Александру Волкову.

Напомним, что биатлонное стрельбище создали на базе «Снегирь» в деревне Адам. На спортобъекте появились 15 установок для стрельбы, которые спортсмены Глазова и Глазовского района будут использоваться для тренировок и состязаний.