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Биатлонное стрельбище в Глазовском районе откроют республиканскими соревнованиями

14:00, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Биатлонное стрельбище в Глазовском районе откроют республиканскими соревнованиями
14:00, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#биатлон\n#соревнования
Источник фото: администрация Глазова
37
0

Они пройдут 12 февраля.

Глазов. Удмуртия. В деревне Адам Глазовского района 12 февраля откроют новое биатлонное стрельбище. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова. 

Открытие пройдёт во время первых соревнований — республиканского турнира по биатлону среди юношей и девушек 11-12 лет (0+). Мероприятие будет посвящено первому президенту Удмуртии Александру Волкову.

Напомним, что биатлонное стрельбище создали на базе «Снегирь» в деревне Адам. На спортобъекте появились 15 установок для стрельбы, которые спортсмены Глазова и Глазовского района будут использоваться для тренировок и состязаний. 

14:00, 10 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Глазовский район\n#Удмуртия\n#биатлон\n#соревнования