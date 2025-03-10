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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Двое биатлонистов из Удмуртии вошли в десятку лучших в гонке на Кубке России

08:30, 10 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Двое биатлонистов из Удмуртии вошли в десятку лучших в гонке на Кубке России
08:30, 10 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#соревнования\n#биатлон
Источник фото: ИА «Сусанин»
53
0

Ильназ Мухамедзянов занял третье место.

Златоуст. Челябинская область. Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу в гонке на Кубке России. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Ильназ Мухамедзянов вошёл в тройку лидеров в большом масс-старте на соревнованиях в Златоусте 9 марта. Напомним, ранее спортсмен завоевал серебро в спринте.

«Ещё один наш спортсмен, Александр Корнев, проявил стойкость, но не смог удержать лидерство из -за двух промахов на последнем этапе — 8 место», — поделился Денис Парахин.

Первое и второе место заняли Карим Халили и Антон Бабиков соответственно.

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08:30, 10 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
53
0
#соревнования\n#биатлон