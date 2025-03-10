Златоуст. Челябинская область. Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу в гонке на Кубке России. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

Ильназ Мухамедзянов вошёл в тройку лидеров в большом масс-старте на соревнованиях в Златоусте 9 марта. Напомним, ранее спортсмен завоевал серебро в спринте.

«Ещё один наш спортсмен, Александр Корнев, проявил стойкость, но не смог удержать лидерство из -за двух промахов на последнем этапе — 8 место», — поделился Денис Парахин.

Первое и второе место заняли Карим Халили и Антон Бабиков соответственно.