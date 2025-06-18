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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии к «Ижевской винтовке» отремонтируют электромеханические мишени и увеличат количество трибун

11:00, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии к «Ижевской винтовке» отремонтируют электромеханические мишени и увеличат количество трибун
11:00, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон\n#соревнования\n#подготовка
Источник фото: скриншот видео Тимура Меджитова
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Подготовка к соревнованиям уже стартовала.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали готовиться к «Ижевской винтовке». Об этом в своём ТГ-канале рассказал вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов.

Напомним, что 56-ю «Ижевскую винтовку» (0+) проведут в январе 2026 года. Уже известны точные даты — с 8 по 11 января. 

17 июня на биатлонном комплексе им. А. М. Демидова Тимур Меджитов вместе с министром спорта Удмуртии Денисом Парахиным осмотрели судейский домик и трассы. За 7 месяцев здесь планируется отремонтировать системы электронного хронометража и электромеханических мишеней, заменить тренерскую биржу, увеличить число трибун вдоль трассы и другое.

Вице-премьер Удмуртии призывает болельщиков уже сейчас запланировать посещение состязаний на новогодних каникулах и побить рекорд. В декабре 2024 года посмотреть на 55-ю «Ижевскую винтовку» собрались около 8 тыс. человек

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11:00, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#биатлон\n#соревнования\n#подготовка