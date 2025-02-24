Ижевск. Удмуртия. 22 февраля в Удмуртии состоялся шестой этап соревнований по Охотничьему биатлону. Пресс-служба главы и правительства республики опубликовала результаты соревнований.

«Охотничий биатлон – это не просто спорт, а возможность продемонстрировать мастерство, концентрацию и единение с природой. Здесь собрались люди, которые любят активный образ жизни и стремятся к новым достижениям», – отметила и. о. министра природных ресурсов Удмуртии Роза Аснанова.

В командном зачете победу одержала сборная Малопургинского района. Второе место заняло Сергинское общество охотников и рыболовов из Балезинского района, а третье – команда Вавожского района. Победители получили право представить Удмуртию на федеральном этапе соревнований, который пройдет 1 марта. Напомним, что в прошлом году спортсмены республики завоевали серебро на Всероссийских соревнованиях в Ярославской области.

Кроме командных достижений, были отмечены и лучшие участники в индивидуальном зачете:

– Петр Николаев (Малопургинский район) – в категории от 18 лет;

– Алексей Измайлов (Увинский район) – от 35 лет;

– Николай Семенов (Малопургинский район) – от 45 лет;

– Яков Иванов (Завьяловский район) – от 55 лет.