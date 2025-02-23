Рязань. Рязанская область. Команда трёхкратного чемпиона мира по биатлону из Удмуртии Ивана Черезова победила в Гонке звёзд. Об этом биатлонист рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Шоу-гонка Легкова прошла 22 февраля и завершилась победой команды директора Московского клинического научного центра Игоря Хатькова и двукратного олимпийского призёра Ивана Черезова. Они преодолели шесть кругов за 6 минут 32 секунды.

Серебро гонки досталось команде чемпионки мира по биатлону Екатерины Юрловой-Перхт и руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева. Третье место завоевали двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и бронзовый призёр Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов.