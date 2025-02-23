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Биатлонист из Удмуртии Иван Черезов победил в Гонке звёзд

11:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Биатлонист из Удмуртии Иван Черезов победил в Гонке звёзд
11:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Удмуртия\n#биатлон
Источник фото: unsplash.com (Aaron Doucett)
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Трёхратный чемпион мира выступал в команде с директором МКНЦ.

Рязань. Рязанская область. Команда трёхкратного чемпиона мира по биатлону из Удмуртии Ивана Черезова победила в Гонке звёзд. Об этом биатлонист рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Шоу-гонка Легкова прошла 22 февраля и завершилась победой команды директора Московского клинического научного центра Игоря Хатькова и двукратного олимпийского призёра Ивана Черезова. Они преодолели шесть кругов за 6 минут 32 секунды. 

Серебро гонки досталось команде чемпионки мира по биатлону Екатерины Юрловой-Перхт и руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева. Третье место завоевали двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов и бронзовый призёр Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов.

 

 

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11:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
223
0
#Удмуртия\n#биатлон