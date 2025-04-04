Мурманск. Мурманская область. Копилка медалей биатлониста из Удмуртии Ильназа Мухамедзянова пополнилась бронзой. Об этом сообщается в группе Специализированной спортивной школы олимпийского резерва по биатлону им. А. М. Демидова в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмен стал третьим в спринте на Альфа-Банк Кубке Содружества в (18+). Гонка прошла 4 апреля в Мурманске.

Золото в соревновании взял Александр Логинов. Он преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 4,6 секунды, а серебро досталось Антону Бабикову с разницей от лидера в 15,8 секунды. Ильназ Мухамедзянов уступил победителю 26,8 секунды.

Также в спринте участвовал ещё один биатлонист из Удмуртии — Александр Корнев. Он занял 17 место.

Напомним, что 30 марта Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу в гонке на Чемпионате России в масс-старте.