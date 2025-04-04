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Бронзовую медаль взял биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов на Кубке Содружества

16:50, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Бронзовую медаль взял биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов на Кубке Содружества
16:50, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Мурманская область\n#соревнования\n#биатлон\n#медали
Источник фото: скриншот прямого эфира «Матч ТВ»
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Он вошёл в тройку лидеров в спринте.

Мурманск. Мурманская область. Копилка медалей биатлониста из Удмуртии Ильназа Мухамедзянова пополнилась бронзой. Об этом сообщается в группе Специализированной спортивной школы олимпийского резерва по биатлону  им. А. М. Демидова в соцсети «ВКонтакте». 

Спортсмен стал третьим в спринте на Альфа-Банк Кубке Содружества в (18+). Гонка прошла 4 апреля в Мурманске. 

Золото в соревновании взял Александр Логинов. Он преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 4,6 секунды, а серебро досталось Антону Бабикову с разницей от лидера в 15,8 секунды. Ильназ Мухамедзянов уступил победителю 26,8 секунды.  

Также в спринте участвовал ещё один биатлонист из Удмуртии — Александр Корнев. Он занял 17 место. 

Напомним, что 30 марта Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу в гонке на Чемпионате России в масс-старте. 

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16:50, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Удмуртия\n#Мурманская область\n#соревнования\n#биатлон\n#медали