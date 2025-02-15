Глазов. Удмуртия. В деревне Адам Глазовского района на лыжной базе «Снегирь» состоялось открытие пневматического стрельбища. Сообщение об открытии опубликовано на сайте республиканского Минспорта.

Новые мишенные установки опробовали юные биатлонисты из Глазова, Ижевска, Алнашей, Увы и Завьяловского района. Открытие пневматического стрельбища состоялось во время республиканских соревнований памяти Президента Удмуртии Александра Волкова.

Проект благоустройства биатлонного стрельбища реализован по региональной программе самообложения. Федерация биатлона Удмуртии помогла в приобретении 15 упоров для стрельбы, мишени, 5 стрелковых матов, 3 стойки для винтовок.

Напомним, за последние несколько лет пневматические стрельбища также установлены в селе Алнаши и посёлке Ува.