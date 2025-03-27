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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал чемпионом России в пасьюте

17:25, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал чемпионом России в пасьюте
17:25, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#спорт\n#биатлон\n#соревнования\n#золото\n#Удмуртия
Источник фото: t.me (KORNEV в эфире)
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Это его вторая медаль в Ханты-Мансийске.

Ханты-Мансийск. ХМАО.Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал чемпионом России в гонке преследования. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. 

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске. 

Трассу спортсмен прошел с результатом 35.36,1. Вторым финишировал Карим Халили, отстав от победителя на 15,1 секунды. Тройку призеров закрыл Кирилл Бажин с результатом +21.9.

Напомним, ранее Александр Корнев завоевал бронзу в спринте.

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17:25, 27 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
147
0
#спорт\n#биатлон\n#соревнования\n#золото\n#Удмуртия