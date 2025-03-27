Ханты-Мансийск. ХМАО.Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал чемпионом России в гонке преследования. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Трассу спортсмен прошел с результатом 35.36,1. Вторым финишировал Карим Халили, отстав от победителя на 15,1 секунды. Тройку призеров закрыл Кирилл Бажин с результатом +21.9.

Напомним, ранее Александр Корнев завоевал бронзу в спринте.