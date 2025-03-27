Это его вторая медаль в Ханты-Мансийске.
Ханты-Мансийск. ХМАО.Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал чемпионом России в гонке преследования. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.
Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.
Трассу спортсмен прошел с результатом 35.36,1. Вторым финишировал Карим Халили, отстав от победителя на 15,1 секунды. Тройку призеров закрыл Кирилл Бажин с результатом +21.9.
Напомним, ранее Александр Корнев завоевал бронзу в спринте.
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