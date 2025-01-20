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Уроженец Удмуртии победил в масс-старте Кубка Содружества по биатлону

13:00, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Уроженец Удмуртии победил в масс-старте Кубка Содружества по биатлону
13:00, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
6
0
#Беларусь\n#соревнования\n#биатлон
Источник фото: ИА «Сусанин»
6
0

Никита Лобастов родился в Уве, но сейчас выступает за Республику Беларусь.

Ярославль. Ярославская область. Уроженец Удмуртии победил в масс-старте Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщает Союз Биатлонистов России.

Представляющий на соревнований Республику Беларусь Никита Лобастов родился в Уве и является воспитанником удмуртской школы биатлона.

В масс-старте на 15 км без единой ошибки в стрельбе и со временем 34,59,9 секунды он завоевал золото гонки. На втором и третьем месте расположились два российских биатлониста — Александр Логинов и Антон Бабиков.

Лучший результат среди спортсменов, выступающих за Удмуртию, показал Александр Корнев — он занял шестое место.

13:00, 20 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
6
0
#Беларусь\n#соревнования\n#биатлон