Ярославль. Ярославская область. Уроженец Удмуртии победил в масс-старте Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщает Союз Биатлонистов России.

Представляющий на соревнований Республику Беларусь Никита Лобастов родился в Уве и является воспитанником удмуртской школы биатлона.

В масс-старте на 15 км без единой ошибки в стрельбе и со временем 34,59,9 секунды он завоевал золото гонки. На втором и третьем месте расположились два российских биатлониста — Александр Логинов и Антон Бабиков.

Лучший результат среди спортсменов, выступающих за Удмуртию, показал Александр Корнев — он занял шестое место.