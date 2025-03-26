Ханты-Мансийск. ХМАО. Удмуртский биатлонист Александр Корнев 26 марта стал третьим в спринте на Альфа-Банк Чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба СБР.

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске. Победа досталась белорусскому спортсмену Дмитрию Лазовскому. Он прошел дистанцию с результатом 24:14.0. Второе место – у представителя Москвы Карима Халили с отставанием 3,9 секунды. Александр Корнев уступил победителю 4,9 секунды, став третьим.