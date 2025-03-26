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Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал третьим в спринте на Чемпионате России

17:12, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Удмуртский биатлонист Александр Корнев стал третьим в спринте на Чемпионате России
17:12, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
34
0
#биатлон\n#спорт\n#лыжи
Источник фото: t.me (Денис Парахин)
34
0

Он отстал от победителя на 4,9 секунды.

 

 

Ханты-Мансийск. ХМАО. Удмуртский биатлонист Александр Корнев 26 марта стал третьим в спринте на Альфа-Банк Чемпионате России. Об этом сообщила пресс-служба СБР.

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске. Победа досталась белорусскому спортсмену Дмитрию Лазовскому. Он прошел дистанцию с результатом 24:14.0. Второе место – у представителя Москвы Карима Халили с отставанием 3,9 секунды. Александр Корнев уступил победителю 4,9 секунды, став третьим.

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17:12, 26 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
34
0
#биатлон\n#спорт\n#лыжи