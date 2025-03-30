Мурманск. Мурманская область. Спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу в гонке на Чемпионате России в масс-старте. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

В свой день рождения, 30 марта, спортсмен занял третье место в последней гонке на 15 км и второе место в общем зачёте масс-старта.

Напомним, ранее спортсмен прокомментировал инцидент с дракой между юными биатлонистами.