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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу гонки на Чемпионате России 

18:14, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Биатлонист из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу гонки на Чемпионате России 
18:14, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
229
0
#Мурманская область\n#биатлон
Источник фото: ИА «Сусанин»
229
0

Он занял второе место в зачёте соревнований по масс-старту.

Мурманск. Мурманская область. Спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов завоевал бронзу в гонке на Чемпионате России в масс-старте. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин на своей странице «ВКонтакте».

В свой день рождения, 30 марта, спортсмен занял третье место в последней гонке на 15 км и второе место в общем зачёте масс-старта. 

Напомним, ранее спортсмен прокомментировал инцидент с дракой между юными биатлонистами.

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18:14, 30 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
229
0
#Мурманская область\n#биатлон