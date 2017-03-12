Кайшева выступила на втором этапе эстафеты, Поварницын был финишером в четверке россиян.

Эстония. Биатлонисты из Удмуртии Кайшева и Поварницын в составе сборной России заняли 4 место в эстафетной гонке на этапе кубка IBU. Победителями стали норвежцы.

На первом этапе Ольга Шестерикова не допустила промахов и захватила лидерство. На втором этапе представительница Удмуртии Ульяна Кайшева поддержала победное шествие коллеги по сборной и также отстрелялась на ноль.

Затем на лыжню вышел Тимур Махамбетов, который также не допустил погрешностей при стрельбе. В это время отрыв от ближайших преследователей французов составлял 32 секунды.

На заключительном этапе Александр Поварницын на первом огневом рубеже также отработал чисто, однако при последней стрельбе допустил несколько промахов и был вынужден «зайти» на штрафной круг, после чего проигрывал лидерам норвежцам более 20 секунд.

В итоге на финише сборная России заняла лишь 4 место, проиграв сборным Норвегии, Франции и Украины.