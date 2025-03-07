Златоуст. Челябинская область. Ильназ Мухамедзянов стал вторым в спринте на финальном этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин в своём Телеграм-канале.

Гонка прошла 7 марта. Золото забрал Даниил Серохвостов, выступающий за Новосибирскую область и Алтайский край. Дистанцию в 10 км он преодолел с результатом 23:52.0. Отставание Ильназа Мухамедзянова от победителя составило 6 сек. Третье место занял уроженец Удмуртии, ныне выступающий за Пермский край. От второго место его отделила 0,1 сек.