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Удмуртский биатлонист Ильназ Мухамедзянов стал вторым в спринте на финальном этапе Кубка России

16:06, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Удмуртский биатлонист Ильназ Мухамедзянов стал вторым в спринте на финальном этапе Кубка России
16:06, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон
Источник фото: t.me (Парахин Денис)
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Он обогнал бронзового призёра на 0,1 секунды.

Златоуст. Челябинская область. Ильназ Мухамедзянов стал вторым в спринте на финальном этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщил министр спорта республики Денис Парахин в своём Телеграм-канале.

Гонка прошла 7 марта. Золото забрал Даниил Серохвостов, выступающий за Новосибирскую область и Алтайский край. Дистанцию в 10 км он преодолел с результатом 23:52.0. Отставание Ильназа Мухамедзянова от победителя составило 6 сек. Третье место занял уроженец Удмуртии, ныне выступающий за Пермский край. От второго место его отделила 0,1 сек. 

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16:06, 07 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
10
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон