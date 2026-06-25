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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Прокуратура Удмуртии предупреждает о новой волне мошенничества на сайтах объявлений

11:58, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Прокуратура Удмуртии предупреждает о новой волне мошенничества на сайтах объявлений
11:58, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Злоумышленники массово подделывают объявления об аренде и подменяют реквизиты в переводах между физлицами.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртской Республики сообщает о росте мошеннических схем на платформах объявлений и сервисах аренды недвижимости.

Преступники размещают фиктивные предложения с привлекательными ценами и подменяют реквизиты при переводах, в том числе через сервисы безопасных сделок. Если раньше злоумышленники охотились за банковскими счетами, то теперь их цель — менее защищённые переводы между физическими лицами.

В Ижевске по аналогичному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. 

При попытке мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 или 102.
 
 

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11:58, 25 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники