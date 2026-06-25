Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртской Республики сообщает о росте мошеннических схем на платформах объявлений и сервисах аренды недвижимости.

Преступники размещают фиктивные предложения с привлекательными ценами и подменяют реквизиты при переводах, в том числе через сервисы безопасных сделок. Если раньше злоумышленники охотились за банковскими счетами, то теперь их цель — менее защищённые переводы между физическими лицами.

В Ижевске по аналогичному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

При попытке мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 или 102.



