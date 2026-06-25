Злоумышленники массово подделывают объявления об аренде и подменяют реквизиты в переводах между физлицами.
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртской Республики сообщает о росте мошеннических схем на платформах объявлений и сервисах аренды недвижимости.
Преступники размещают фиктивные предложения с привлекательными ценами и подменяют реквизиты при переводах, в том числе через сервисы безопасных сделок. Если раньше злоумышленники охотились за банковскими счетами, то теперь их цель — менее защищённые переводы между физическими лицами.
В Ижевске по аналогичному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
При попытке мошенничества необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 или 102.
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