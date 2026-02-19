Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска озадачили редакцию «Сусанина» вопросом, почему в рознице огурцы стоят дороже, чем «заморский» батат? С ответом помог министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв, ответив на вопрос редакции.

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости правительство РФ вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более девяноста календарных дней. Перечень таких товаров установлен Правительством РФ. Федеральные и региональные органы власти на постоянной основе осуществляют мониторинг цен на товары, вошедшие в этот перечень», — подчеркнул министр.

При этом он пояснил, что огурцы свежие и батат в данный перечень отдельных видов социально-значимых товаров первой необходимости не входят, цены на них обязательному мониторингу не подлежат.

«Огурцы являются сезонным продуктом, тем не менее в зимний период спрос на него традиционно высок. Огурцы — теплолюбивая культура, которая зимой выращивается исключительно в теплицах. В этот период затраты на производство значительно возрастают из-за необходимости досвечивания и обогрева теплиц.

Батат не является массовым продуктом в России, спрос на него относительно низок. Зимой батат поставляется в Россию из других стран, где его производство обходится дешевле благодаря более благоприятному климату», — подытожил Виктор Александрович.