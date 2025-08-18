Закрыть
Удмуртия примет участие в программе развития въездного туризма

16:05, 18 августа, 2025
Удмуртия примет участие в программе развития въездного туризма
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм
Источник фото: ИА «Сусанин»
Республика показала готовность к приёму иностранных туристов.

Ижевск. Удмуртия. Агентство стратегических инициатив (АСИ) реализует программу развития въездного туризма «Открой твою Россию» (18+). Участниками станут 25 регионов, в том числе Удмуртия. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

Ещё в начале реализации программы 65 регионов страны представили диагностику своих возможностей по приёму иностранных туристов. Удмуртия и ещё 24 региона показали наибольший потенциал для развития такого вида туризма.

В дальнейшем регионам предстоит создать турпродукты для иностранцев. Помогать в этом будут опытные наставники. Осенью экспертный совет определит 10 регионов-финалистов, которые примут участие в международных туристических выставках, будут продвигаться под брендом Discover Russia и получат другие меры поддержки. Также маршруты в этих регионах опробуют зарубежные блогеры, ЛОМы и туроператоры.

