Ижевск. Удмуртия. Агентство стратегических инициатив (АСИ) реализует программу развития въездного туризма «Открой твою Россию» (18+). Участниками станут 25 регионов, в том числе Удмуртия. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.

Ещё в начале реализации программы 65 регионов страны представили диагностику своих возможностей по приёму иностранных туристов. Удмуртия и ещё 24 региона показали наибольший потенциал для развития такого вида туризма.

В дальнейшем регионам предстоит создать турпродукты для иностранцев. Помогать в этом будут опытные наставники. Осенью экспертный совет определит 10 регионов-финалистов, которые примут участие в международных туристических выставках, будут продвигаться под брендом Discover Russia и получат другие меры поддержки. Также маршруты в этих регионах опробуют зарубежные блогеры, ЛОМы и туроператоры.