Завьялово. Удмуртия. В музее-заповеднике «Лудорвай» в Завьяловском районе частично реконструировали цикл обработки льна. Об этом сообщается в группе музея в VK.

Лён издревле использовался для выделки ткани, из которой потом шили одежду, полотенца, скатерти и другие бытовые вещи. Также из льняного волокна делали верёвки, прокладки между брёвнами в строительстве и многое другое, вплоть до употребления в пищу.

В «Лудорвае» впервые вырастили собственный лён. С помощью полученного урожая работники музея-заповедника и фольклорный коллектив «Светёлка» совместно смогли частично реконструировать цикл обработки льна. Свидетелями процесса стали гости фестиваля деревенской культуры «ГуртFEST».

«Помочи/веме – традиционный обычай безвозмездной взаимопомощи, согласно которому наши бабушки и дедушки старались работы в доме, поле и в огороде, требующие больших временных затрат и труда, проводить вместе, сообща. Весь русский сектор превратился в большую интерактивную площадку, посвящённую льну и нити – трепать лён, чесать, мять, попробовать ткать и прясть, сделать куколки-обереги или попробовать льняное масло – всё это было доступно нашим гостям на прошедшем вчера фестивальном марафоне», — говорится в сообщении.