Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 17-летнюю девочку, которая хранила наркотики. Об этом сообщает Первомайский районный суд Ижевска.

Ученица 9 класса одной из вечерних школ Ижевска купила в интернете наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона. Крупную партию наркотика она хранила при себе до задержания сотрудниками полиции.

Отмечается, что ранее школьница была судима за кражу, состояла на учёте в наркологическом диспансере, пропускала школьные занятия и вышла из-под контроля матери.

В суде подросток полностью признала свою вину. Первомайский районный суд Ижевска признал девушку виновной в преступлении по части 2 статьи 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В качестве наказания обвиняемую на два года лишили свободы. Но на основании части 2 статьи 92 УК РФ девушку освободили от данного наказания и поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Там она пробудет до совершеннолетия.

Решение суда не вступило в законную силу.