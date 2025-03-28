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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За покупку наркотиков девятиклассницу из Ижевска поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение

10:30, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За покупку наркотиков девятиклассницу из Ижевска поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение
10:30, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#подростки\n#уголовное дело\n#наркотики
Источник фото: elements.envato.com (wirestock)
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Она пробудет там до совершеннолетия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 17-летнюю девочку, которая хранила наркотики. Об этом сообщает Первомайский районный суд Ижевска. 

Ученица 9 класса одной из вечерних школ Ижевска купила в интернете наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона. Крупную партию наркотика она хранила при себе до задержания сотрудниками полиции.  

Отмечается, что ранее школьница была судима за кражу, состояла на учёте в наркологическом диспансере, пропускала школьные занятия и вышла из-под контроля матери.

В суде подросток полностью признала свою вину. Первомайский районный суд Ижевска признал девушку виновной в преступлении по части 2 статьи 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). 

В качестве наказания обвиняемую на два года лишили свободы. Но на основании части 2 статьи 92 УК РФ девушку освободили от данного наказания и поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Там она пробудет до совершеннолетия.

Решение суда не вступило в законную силу. 

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10:30, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#подростки\n#уголовное дело\n#наркотики