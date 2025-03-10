Калуга. Калужская область. В Калужской области полицейские накрыли нарколабораторию, в организации которой подозревается житель Удмуртии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём ТГ-канале.

Лаборатория по производству запрещённого вещества располагалась в деревне Папино Калужской области. Было изъято более 227 кг наркотического средства N-метилэфедрона.

«Это свыше 450 тысяч разовых доз. Производительность ликвидированной лаборатории составляла около 100 килограммов наркотических средств в месяц», – говорится в сообщении.

Также было обнаружено 12 тыс. литров прекурсоров, лабораторное оборудование и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).