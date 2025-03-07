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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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МыСпросилиЗаВас: где в Удмуртии подростку найти подработку на лето?

14:14, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
МыСпросилиЗаВас: где в Удмуртии подростку найти подработку на лето?
14:14, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Мы спросили за Вас
Источник фото: ИА «Сусанин»
52
0

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос на интересующую тему.

Читатель «Сусанина» задаёт актуальный вопрос: «Подскажите пожалуйста, куда можно устроить ребёнка-подростка (девочка 15 лет) на летнюю подработку?».

Лучшим и самым безопасным вариантом для подростка является обращение в Молодежный центр Удмуртской Республики, который предлагает подросткам и студентам различные варианты летнего трудоустройства и участия в полезных инициативах. 

С подростками заключается официальный договор на месяц и оформляется трудовая книжка. В качестве работы, в частности, предлагается попробовать себя в роли озеленителя Ижевска. 

За свой труд подростки получают зарплату пропорционально отработанному времени из расчета МРОТ за полный месяц работы. МРОТ на 1 января 2025 года составляет 25 806 рублей. Из заработной платы вычитается подоходный налог (13%).

Запись на трудоустройство осуществляется на сайте Молодежного центра УР через электронную очередь, в установленные сроки, с которыми также можно ознакомиться на сайте. Запись, по примеру прошлых лет, должна открыться в апреле. 

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14:14, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Мы спросили за Вас