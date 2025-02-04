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Бывшего работника «Роскадастра» по Удмуртии обвиняют в мошенничестве на 32 млн рублей

10:37, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бывшего работника «Роскадастра» по Удмуртии обвиняют в мошенничестве на 32 млн рублей
10:37, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
197
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество
Источник фото: ИА «Сусанин»
197
0

Фигурант с сообщником незаконно регистрировал сделки купли-продажи недвижимости.

Ижевск. Удмуртия. В результате совместной операции сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного подразделения МВД Удмуртии при поддержке регионального управления ФСБ в Подмосковье был задержан 38-летний уроженец Удмуртии. Его подозревают в организации мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

По данным следствия, мужчина участвовал в преступной группе, которая обманывала людей, предлагая им займы под залог недвижимости. Работая в филиале ППК «Роскадастр» в Удмуртии он в период с декабря 2022 по июнь 2023 года вместе с 30-летним сообщником незаконно оформлял сделки купли-продажи недвижимости.

Сообщник задерживал крупные суммы у жертв, предлагая в качестве залога объекты недвижимости, которые якобы принадлежали ему, но на самом деле были собственностью других лиц. В результате их действий пострадали три жителя Удмуртии, общий ущерб превысил 32 миллиона рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения — домашний арест.

10:37, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
197
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество