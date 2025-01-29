В Ижевске нашли подрядчика на завершение строительства туберкулёзной больницы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске успехом завершился конкурс по определению подрядчика на завершение строительства Республиканской клинической туберкулёзной больницы. На конкурс была подана всего одна заявка. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно контракту, работы планируется завершить 1 декабря 2026 года. Цена подряда превышает 1,3 млрд рублей.

Напомним, новое здание клинической больницы начали строить на Славянском шоссе ещё летом 2019 года.