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Владимир Костин досрочно сложил полномочия депутата Госсовета Удмуртии

11:30, 14 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Владимир Костин досрочно сложил полномочия депутата Госсовета Удмуртии
11:30, 14 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
526
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#работа
Источник фото: vk.com/vlakostin
526
0

Он написал заявление 13 января.  

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии седьмого созыва Владимир Костин досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает телеграм-канал «LIFE18», публикуя соответствующий документ. 

13 января Владимир Костин написал заявление о сложении своих полномочий. 

Напомним, что вакантный мандат депутата Госсовета Удмуртии Владимир Костин получил в октябре 2024 года. Ранее депутат работал в центральном аппарате ЛДПР, а также занимал пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. 

В ходе XX сессии Госсовета Удмуртии во вторник, 14 января, решение принято.  

11:30, 14 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
526
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#работа