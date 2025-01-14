Владимир Костин досрочно сложил полномочия депутата Госсовета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госсовета Удмуртии седьмого созыва Владимир Костин досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает телеграм-канал «LIFE18», публикуя соответствующий документ.

13 января Владимир Костин написал заявление о сложении своих полномочий.

Напомним, что вакантный мандат депутата Госсовета Удмуртии Владимир Костин получил в октябре 2024 года. Ранее депутат работал в центральном аппарате ЛДПР, а также занимал пост первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Удмуртии.

В ходе XX сессии Госсовета Удмуртии во вторник, 14 января, решение принято.