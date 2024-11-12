На трассе «Можга-Вавож» в столкновении легковушки и грузовика пострадали пять человек

Можга. Удмуртия. 11 ноября в Можгинском районе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика с прицепом. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе шестимесячный ребёнок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

За рулём «ВАЗ 2115» находился 21-летний водитель. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «КАМАЗом». К счастью, никто не погиб. Водитель, а также находившиеся в салоне 43-летняя женщина, 20- и 26-летние девушки получили травмы. Последняя была не пристёгнута ремнём безопасности. Пострадавших госпитализировали.

Также разовая медицинская помощь оказана шестимесячной девочке. Она была в удерживающем устройстве и пристёгнута ремнями безопасности.

Отметим, что легковой автомобиль и прицеп грузовика не были должным образом зарегистрированы. В отношении юрлица-собственника «КАМАЗа» назначено административное расследование в части выпуска на линию транспорта с имеющимися неисправностями, с нарушением водителем режима труда и отдыха.

В отношении водителя легкового автомобиля также составлены административные материалы.