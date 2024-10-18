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Мобильное соединение с экстренными службами восстановлено в Удмуртии

09:50, 18 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Мобильное соединение с экстренными службами восстановлено в Удмуртии
09:50, 18 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
409
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество
Источник фото: unsplash.com (Utsman Media)
409
0

Теперь снова можно дозвониться по номерам 112, 101, 102, 103, 104.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии аварийная бригада Ростелекома восстановила оптоволоконный кабель экстренных служб, повреждённый во время работ. Об этом сообщает председатель государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

Мобильное соединение абонентов с номерами Центра обработки вызовов 112, а также экстренных служб 101, 102, 103, 104 в Удмуртии восстановлено в полном объеме.

Напомним, днём 17 октября в ходе земляных работ был повреждён оптоволоконный кабель, из-за чего соединение с экстренными службами было недоступно для мобильных телефонов.

09:50, 18 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
409
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество