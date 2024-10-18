Мобильное соединение с экстренными службами восстановлено в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии аварийная бригада Ростелекома восстановила оптоволоконный кабель экстренных служб, повреждённый во время работ. Об этом сообщает председатель государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.

Мобильное соединение абонентов с номерами Центра обработки вызовов 112, а также экстренных служб 101, 102, 103, 104 в Удмуртии восстановлено в полном объеме.

Напомним, днём 17 октября в ходе земляных работ был повреждён оптоволоконный кабель, из-за чего соединение с экстренными службами было недоступно для мобильных телефонов.