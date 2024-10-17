Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Удмуртии перестали работать линии телефонной сети «112»

11:35, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии перестали работать линии телефонной сети «112»
11:35, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество
Источник фото: Денни Мюллера на Unsplash
309
0

Жители смогут обращаться в диспетчерские службы своих муниципалитетов.

Удмуртия. Линии телефонной сети «112» в Удмуртии временно недоступны с сотовых телефонов. Об этом сообщили в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.

По информации администрации Ижевска, 17 октября при ведении земляных работ был повреждён оптоволоконный кабель. Экстренные службы с короткими номерами 01, 02, 03, 04, а также Центр обработки вызовов «112» недоступны для мобильных телефонов.

Граждане смогут обращаться в единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) своих муниципалитетов:

·        ЕДДС Алнашского района: 8 (34150)3-11-28, 3-13-45;

·        ЕДДС Балезинского района: 8 (34166)5-16-96;

·        ЕДДС Вавожского района: 8 (34155)3-09-90;

·        ЕДДС г. Воткинск: 8 (34145)5-29-14, 4-11-51, 4-11-70;

·        ЕДДС Воткинского района: 8 (34145)4-86-50;

·        ЕДДС г. Глазов: 8 (34141)2-86-12;

·        ЕДДС Глазовского района: 8 (34141)3-83-86;

·        ЕДДС Граховского района: 8 (34163)3-11-12;

·        ЕДДС Дебесского района: 8 (34151)4-23-92;

·        ЕДДС Завьяловского района: 8 (3416)52-18-83;

·        ЕДДС Игринского района: 8 (34134)4-11-50, 4-27-74;

·        ЕДДС г. Ижевск: 8 (3412)57-25-12;

·        ЕДДС Камбарского района: 8 (34153)3-25-92;

·        ЕДДС Каракулинского района: 8 (34132)3-10-87;

·        ЕДДС Кезского района: 8 (34158)3-13-30;

·        ЕДДС Кизнерского района: 8 (34154)3-43-98;

·        ЕДДС Киясовского района: 8 (34133)3-20-34;

·        ЕДДС Красногорского района: 8 (34164)2-14-58, 2-19-02, 2-11-41;

·        ЕДДС Малопургинского района: 8 (34138)4-24-79;

·        ЕДДС г. Можга: 8 (34139)3-29-01;

·        ЕДДС Можгинского района: 8 (34139)3-02-56, 3-01-82;

·        ЕДДС г. Сарапул: 8 (34147)2-55-65;

·        ЕДДС Сарапульского района: 8 (34147)2-01-85;

·        ЕДДС Селтинского района: 8 (34159)3-20-06, 3-20-07;

·        ЕДДС Сюмсинского района: 8 (34152)2-22-20;

·        ЕДДС Увинского района: 8 (34130)5-33-75;

·        ЕДДС Шарканского района: 8 (34136)3-21-51;

·        ЕДДС Юкаменского района: 8 (34161)2-12-51, 2-16-05, 2-19-17;

·        ЕДДС Якшур-Бодьинского района: 8 (34162)4-20-84;

·        ЕДДС Ярского района: 8 (34157)4-04-11.

11:35, 17 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество