В Удмуртии перестали работать линии телефонной сети «112»

Удмуртия. Линии телефонной сети «112» в Удмуртии временно недоступны с сотовых телефонов. Об этом сообщили в республиканском комитете по делам ГО и ЧС.



По информации администрации Ижевска, 17 октября при ведении земляных работ был повреждён оптоволоконный кабель. Экстренные службы с короткими номерами 01, 02, 03, 04, а также Центр обработки вызовов «112» недоступны для мобильных телефонов.

Граждане смогут обращаться в единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) своих муниципалитетов:

· ЕДДС Алнашского района: 8 (34150)3-11-28, 3-13-45;

· ЕДДС Балезинского района: 8 (34166)5-16-96;

· ЕДДС Вавожского района: 8 (34155)3-09-90;

· ЕДДС г. Воткинск: 8 (34145)5-29-14, 4-11-51, 4-11-70;

· ЕДДС Воткинского района: 8 (34145)4-86-50;

· ЕДДС г. Глазов: 8 (34141)2-86-12;

· ЕДДС Глазовского района: 8 (34141)3-83-86;

· ЕДДС Граховского района: 8 (34163)3-11-12;

· ЕДДС Дебесского района: 8 (34151)4-23-92;

· ЕДДС Завьяловского района: 8 (3416)52-18-83;

· ЕДДС Игринского района: 8 (34134)4-11-50, 4-27-74;

· ЕДДС г. Ижевск: 8 (3412)57-25-12;

· ЕДДС Камбарского района: 8 (34153)3-25-92;

· ЕДДС Каракулинского района: 8 (34132)3-10-87;

· ЕДДС Кезского района: 8 (34158)3-13-30;

· ЕДДС Кизнерского района: 8 (34154)3-43-98;

· ЕДДС Киясовского района: 8 (34133)3-20-34;

· ЕДДС Красногорского района: 8 (34164)2-14-58, 2-19-02, 2-11-41;

· ЕДДС Малопургинского района: 8 (34138)4-24-79;

· ЕДДС г. Можга: 8 (34139)3-29-01;

· ЕДДС Можгинского района: 8 (34139)3-02-56, 3-01-82;

· ЕДДС г. Сарапул: 8 (34147)2-55-65;

· ЕДДС Сарапульского района: 8 (34147)2-01-85;

· ЕДДС Селтинского района: 8 (34159)3-20-06, 3-20-07;

· ЕДДС Сюмсинского района: 8 (34152)2-22-20;

· ЕДДС Увинского района: 8 (34130)5-33-75;

· ЕДДС Шарканского района: 8 (34136)3-21-51;

· ЕДДС Юкаменского района: 8 (34161)2-12-51, 2-16-05, 2-19-17;

· ЕДДС Якшур-Бодьинского района: 8 (34162)4-20-84;

· ЕДДС Ярского района: 8 (34157)4-04-11.