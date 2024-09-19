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Власти Завьяловского района обязали установить зону затопления в деревне Шудья у реки Сепыч

11:50, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Власти Завьяловского района обязали установить зону затопления в деревне Шудья у реки Сепыч
11:50, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Прокуратура
Фото: ИА «Сусанин»
64
0

Бездействия уполномоченного органа признали незаконным. 

Ижевск. Удмуртия. В завьяловском районе выявлены нарушения водного законодательства при подготовке определения границы зоны затопления и подтопления территорий деревни Шудья, прилегающих к реке Сепыч. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверку провела природоохранная межрайонная прокуратура. Выявив бездействие уполномоченного органа, прокурор обратился в суд с требованием принять меры по подготовке предложения по определению границ разлива реки. Суд требования удовлетворил.

11:50, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Прокуратура