Власти Завьяловского района обязали установить зону затопления в деревне Шудья у реки Сепыч

Ижевск. Удмуртия. В завьяловском районе выявлены нарушения водного законодательства при подготовке определения границы зоны затопления и подтопления территорий деревни Шудья, прилегающих к реке Сепыч. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверку провела природоохранная межрайонная прокуратура. Выявив бездействие уполномоченного органа, прокурор обратился в суд с требованием принять меры по подготовке предложения по определению границ разлива реки. Суд требования удовлетворил.