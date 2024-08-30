Уроженца Ижевска задержали в США по подозрению в домашнем насилии

Сакраменто. США. Уроженца Ижевска, танцора Артёма Чигвинцева задержали в США, его подозревают в домашнем насилии. Об этом сообщает издание «ABC NEWS».

Звезду шоу «Танцы со звёздами» подозревают в «нанесении травм супругу, сожителю или родителю ребёнка обвиняемого». Кто мог пострадать от действий Чигвинцева не сообщается. Шериф округа Напа отметил, что при аресте подозреваемый не сопротивлялся. Мужчину поместили в тюрьму, а затем выпустили под залог в 25 тыс. долларов.

Известно, что Артём Чигвинцев находится в браке с участницей рестлинговых боёв Никки Гарсии, у пары есть четырёхлетний сын.

Чигвинцев родился в Ижевске. В 2003 году он переехал в США, где принимал участие в шоу «Танцы со звёздами» на протяжении 12 сезонов.