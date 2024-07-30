Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Туристический потенциал Удмуртии представили на праздновании Дня города в Бресте

10:00, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Туристический потенциал Удмуртии представили на праздновании Дня города в Бресте
10:00, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Удмуртия\n#Брест\n#туризм
Фото: ИА «Сусанин»
44
0

На празднике открылся стенд Удмуртской Республики.

Брест. Республика Беларусь. Удмуртия представила свой туристический потенциал на праздновании Дня города в Бресте. На праздничной площадке был установлен презентационный стенд. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Празднование Дня Бреста продлилось три дня. На протяжении этого времени профессионалы туристической области Беларуси и жители Бреста познакомились с туристическими возможностями Родникового края. 

На стенде были представлены деревянный дом с настоящей дровяной печью и мотоцикл ИЖ-49. 

Туроператоры презентовали маршруты по Удмуртии, достопримечательности и туристические карты. Также гостей праздника познакомили с удмуртскими обрядами, песнями, костюмами и, конечно же, кухней. 

«Презентация Удмуртии в Бресте – важный шаг взаимовыгодного сотрудничества между нашими республиками. Мы готовы к тому, чтобы в Удмуртскую Республику приезжали гости из Беларуси. А для нашего турбизнеса может быть интересно отправлять туристов из Удмуртии в Беларусь: наши туроператоры своими глазами увидели достопримечательности и туристическую инфраструктуру Беларуси и смогут сформировать качественный турпродукт для жителей нашей республики. Это еще один шаг по увеличению турпотока в республику в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – отметила значимость программы руководитель агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.  

10:00, 30 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
44
0
#Удмуртия\n#Брест\n#туризм