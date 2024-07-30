Туристический потенциал Удмуртии представили на праздновании Дня города в Бресте

Брест. Республика Беларусь. Удмуртия представила свой туристический потенциал на праздновании Дня города в Бресте. На праздничной площадке был установлен презентационный стенд. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Празднование Дня Бреста продлилось три дня. На протяжении этого времени профессионалы туристической области Беларуси и жители Бреста познакомились с туристическими возможностями Родникового края.

На стенде были представлены деревянный дом с настоящей дровяной печью и мотоцикл ИЖ-49.

Туроператоры презентовали маршруты по Удмуртии, достопримечательности и туристические карты. Также гостей праздника познакомили с удмуртскими обрядами, песнями, костюмами и, конечно же, кухней.

«Презентация Удмуртии в Бресте – важный шаг взаимовыгодного сотрудничества между нашими республиками. Мы готовы к тому, чтобы в Удмуртскую Республику приезжали гости из Беларуси. А для нашего турбизнеса может быть интересно отправлять туристов из Удмуртии в Беларусь: наши туроператоры своими глазами увидели достопримечательности и туристическую инфраструктуру Беларуси и смогут сформировать качественный турпродукт для жителей нашей республики. Это еще один шаг по увеличению турпотока в республику в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – отметила значимость программы руководитель агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.