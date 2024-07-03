Более 8 700 заявлений подали родители будущих первоклассников в школы Ижевска

Ижевск. Удмуртия. ​Более 8,7 тысяч первоклассников готовятся принять школы Ижевска. Как сообщает пресс-служба администрации города, школы опубликовали приказы о зачислении в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, по итогам первой волны приемной кампании.

Сейчас школы города приняли 8 712 заявлений от родителей будущих первоклассников. Прежде всего в образовательные учреждения по месту жительства были зачислены дети, имеющие право внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма на обучение.

Отмечается, что по общему правилу в приёме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.

«В Ижевске сейчас непростая ситуация в новых микрорайонах — на улицах Берша, Ильфата Закирова, в Столичном. Для детей, приживающих в таких микрорайонах, будут созданы дополнительные места в близлежащих образовательных организациях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение летнего сезона перепрофилируют под начальную школу третий корпус детского сада №82 в посёлке Машиностроителей, 103а. В двух блоках здания будут заниматься семь классов начальной школы №51, это примерно 136 учеников. Здесь же будут расположены пищеблок и обеденный зал, музыкально-спортивный зал, санузлы, кабинеты педагогов. В третьем блоке разместятся четыре группы дошкольников. Вход в здание для школьников и воспитанников детского сада будет раздельным.

В корпусе школы №90 на улице Воровского, 146, где занимаются ребята начальных классов, будут проведены ремонтные работы и закуплена новая мебель. Парты для первоклассников приобретут и для школы №8. В этих образовательных организациях планируется открыть дополнительные места.

В школе №93, где работы по перепрофилированию помещений в учебные классы проходили ранее, в этом году создадут в рекреационных зонах условия для внеурочной деятельности.

С 5 июля в образовательных организациях города начнётся вторая волна приёма заявлений в первый класс. Зачислять детей в школу будут только на свободные места. Сведения о наличии свободных мест школы размещают на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.

В случае получения письменного уведомления об отказе в зачислении в образовательное учреждение по закреплённой территории родителю (законному представителю) необходимо обратиться в Управление образования по адресу: Ижевск, улица Ленина, 2, кабинеты 306, 308.

Приёмные дни в июле — вторник-четверг с 14:00 до 17:00. Телефоны для справок: 41-46-56, 41-45-61.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий факт регистрации по месту проживания, а также письменное уведомление об отказе. Специалисты Управления образования предложат ближайшую к месту проживания школу со свободными местами. Ни один первоклассник без места в школе не останется, заверили в администрации Ижевска.