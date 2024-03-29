В Ижевске не вышло найти подрядчика на разработку проекта Генплана

Ижевск. Удмуртия. Конкурс по определению подрядчика на разработку проекта Генплана, проекта Правил землепользования и застройки, и программа комплексного развития инфраструктуры признан несостоявшимся. Данные опубликованы на портале госзакупок.

Заявки принимались до 27 марта, но взяться за работу изъявил желание лишь один кандидат. Его заявка конкурсной комиссией была отклонена по причине отсутствия лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со степенью секретности разрешенных к использованию сведений – совершенно секретно.

Конкурс признан несостоявшимся.

Напомним, ранее Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска по требованию регионального УФАС снизило начальную цену контракта на разработку Генплана в два раза — до 10 млн рублей.