Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

При опрокидывании автомобиля в Глазовском районе погиб пассажир

19:47, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
При опрокидывании автомобиля в Глазовском районе погиб пассажир
19:47, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
370
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#авария\n#водители
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
370
0

Молодой водитель не справился с управлением.

Глазов. Удмуртия. Неопытный водитель устроил смертельную аварию в Глазовском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП случилось 19 июля около 20:30 на шестом километре дороги «Глазов – Карсовай». 18-летний молодой человек с водительским стажем 10 месяцев управлял автомобилем «Рено Логан». По предварительным данным, молодой человек во время обгона другой машины в разрешённом для этого месте не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. 

41-летний пассажир получил смертельную травму. Водителю и ещё трём пассажирам «Рено Логан» врачи оказали разовую медицинскую помощь.

19:47, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
370
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#авария\n#водители