При опрокидывании автомобиля в Глазовском районе погиб пассажир

Глазов. Удмуртия. Неопытный водитель устроил смертельную аварию в Глазовском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП случилось 19 июля около 20:30 на шестом километре дороги «Глазов – Карсовай». 18-летний молодой человек с водительским стажем 10 месяцев управлял автомобилем «Рено Логан». По предварительным данным, молодой человек во время обгона другой машины в разрешённом для этого месте не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

41-летний пассажир получил смертельную травму. Водителю и ещё трём пассажирам «Рено Логан» врачи оказали разовую медицинскую помощь.