За полгода в бюджет Удмуртии поступило почти 62 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2024 года бюджет Удмуртии пополнился на 61,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Основную часть составили налоговые и неналоговые доходы — 46,6 млрд рублей — это больше, чем за тот же период прошлого года. Причина в увеличении поступлений от налога на прибыль, НДФЛ и налога по УСН.

Рост на 6,8% показали и безвозмездные поступления — 15,2 млрд рублей.

В то же время на 6,3% выросли расходы бюджета Удмуртии — 55,6 млрд рублей. Более 80% этой суммы направили на здравоохранение, образование, спорт, культуру, соцполитику, а также зарплаты. На заработную плату бюджетникам из консолидированного бюджета выделили 28,4 млрд рублей.

На ремонт и содержание дорог направили 3,4 млрд рублей, на инфраструктурные объекты — 2 млрд рублей, на АПК — 1,2 млрд рублей. Ещё 4,2 млрд рублей — на реализацию нацпроектов.

Напомним, за 4 месяца в бюджет региона поступило 33,8 млрд рублей.