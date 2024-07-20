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Удмуртия получила бюджетный кредит на строительство международного аэропорта 

16:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия получила бюджетный кредит на строительство международного аэропорта 
16:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
152
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#бюджет\n#международный аэропорт\n#госдолг
Фото: ИА «Сусанин»
152
0

Госдолг республики не изменился и составляет почти 66,6 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. За месяц госдолг Удмуртии не изменился. Об этом сообщает министерство финансов республики.

На 1 июля долг составляет 66 млрд 528 млн рублей, из которых 92% – бюджетные кредиты из федерального бюджета по ставке 0,1% в год, а оставшиеся 5 млрд рублей – обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5% в год.

В июне этого года были погашены бюджетные кредиты от Минфина России в размере 528 млн рублей.

Кроме того, 28 июня получен бюджетный кредит 538 млн рублей по ставке 3% в год для реализации строительства международного аэропорта в Ижевске со сроком возврата в июне 2039 года. 

Расходы на обслуживание долга составили 263,4 млн рублей.

16:00, 20 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
152
0
#бюджет\n#международный аэропорт\n#госдолг