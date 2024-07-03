Ещё почти 200 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на выплату компенсаций обманутым дольщикам

Практически все они пострадали от двух строительных компаний.
Ижевск. Удмуртия. Ещё 195 млн рублей выделят обманутым дольщикам из бюджета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Компании «Химстрой» и «СтройИнвест» обманули ещё около ста человек. Семь уже получили компенсацию в этом году, осталось возместить ущерб ещё 50-ти, рассказала и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.
Застройщиков признали банкротами, так как они не смогли выполнить свои обязательства вовремя. Обязательства перед дольщиками на себя взяла республика.
Напомним, проблему обманутых дольщиков планировали решить к 2027 году.