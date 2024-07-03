Ещё почти 200 млн рублей выделят из бюджета Удмуртии на выплату компенсаций обманутым дольщикам

Ижевск. Удмуртия. Ещё 195 млн рублей выделят обманутым дольщикам из бюджета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Компании «Химстрой» и «СтройИнвест» обманули ещё около ста человек. Семь уже получили компенсацию в этом году, осталось возместить ущерб ещё 50-ти, рассказала и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ольга Дубовцева.

Застройщиков признали банкротами, так как они не смогли выполнить свои обязательства вовремя. Обязательства перед дольщиками на себя взяла республика.

Напомним, проблему обманутых дольщиков планировали решить к 2027 году.