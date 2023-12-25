В Удмуртии стартовал конкурс инклюзивного инициативного бюджетирования

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили старт конкурса инклюзивного бюджетирования «Без границ-2024» (18+). Суть конкурса заключается в создании комфортной среды региона при участии жителей. Об этом сообщило министерство финансов Удмуртии.

В 2023 году на конкурс отправили 250 идей, из которых 135 стали победителями. Среди них, например: «Сельский диджей» в Каракулинском районе, инклюзивный бал «Вальс цветов» в Малопургинском районе, Мобильный авторский спектакль «#МирЗаокном» (Красногорский район).

«Без границ» в 2024 году будет проходить второй раз.

Ознакомиться с условиями конкурса можно, перейдя по ссылке.