Причиной пожара на автомойке в Ижевске стал хлопок газовой смеси

Ижевск. Удмуртия. Ещё два человека обратились за медицинской помощью после пожара в автомойке на улице Первомайской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл утром 18 декабря. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, по факту произошёдшего начата доследственная проверка на предмет признаков части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Установлено, что в помещении автомойки произошёл хлопок газовой смеси, что стало результатом утечки газа в котлах отопления. Вследствие этого возник пожар. За помощью врачей обратились три человека, двое из них получили ожоги лица и рук. Сейчас их жизни ничего не угрожает.