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Один человек пострадал в результате пожара на автомойке в Ижевске

09:28, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Один человек пострадал в результате пожара на автомойке в Ижевске
09:28, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ИА «Сусанин»
122
0

Возгорание ликвидировано в 07:49.

Ижевск. Удмуртия. Рано утром 18 декабря на улице Первомайская в Ижевске произошёл пожар. Горела автомойка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 07:33. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали открытое пламя в 07:49.

По предварительной информации, пострадал один человек. Он обратился за помощью к врачам. В настоящий момент на месте работают дознаватели, эксперты пожарной лаборатории МЧС России для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

09:28, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар