Один человек пострадал в результате пожара на автомойке в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Рано утром 18 декабря на улице Первомайская в Ижевске произошёл пожар. Горела автомойка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в 07:33. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали открытое пламя в 07:49.

По предварительной информации, пострадал один человек. Он обратился за помощью к врачам. В настоящий момент на месте работают дознаватели, эксперты пожарной лаборатории МЧС России для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.